Семья Заворотнюк поблагодарили врачей за лечение актрисы

Семья Заворотнюк поблагодарили врачей за лечение актрисы
Анастасия Заворотнюк. instagram.com/a_zavorotnyuk/.

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк поблагодарили врачей, которые многое «уже сделали и продолжают делать».

Родные актрисы также благодарность ее поклонников, которые переживали и следили за новостями о состоянии своего кумира.

Близкие актрисы опубликовали пост в Instagram от ее имени.

Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за все то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти», — отмечается в посте.

Актриса борется с глиобластомой головного мозга, в медицинской среде это заболевание считается одним из самых агрессивных видов рака.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жители поселка Крекшино, где располагается дом звезды, заявили, что у них складывается впечатление, будто Заворотнюк заперли дома и никуда не отпускают. Соседи актрисы начинают за нее переживать и призвали родственников почаще давать ей дышать свежим воздухом.

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