Бывший Бузовой выбыл из «Ледникового периода» еще до начала проекта

Рэпер пожаловался на травму руки.

Рэпер Давид Манукян не будет принимать участие в проекте «Ледниковый период». Он пояснил, что выбывает еще до начала шоу из-за травмы руки. Подробностями он поделился в Instagram-аккаунте.

Манукян отметил, что он тренировался на льду и у него в шестой раз «вылетела рука». В ближайшее время рэпера ожидает операция, поэтому ни о каком шоу и речи быть не может. Артист признался, что очень хотел сниматься в «Ледниковом периоде», но от него сейчас ничего зависит.

Известно, что Манукян должен был выступать вместе с фигуристкой Аделиной Сотниковой. Она останется в проекте, но пока что в качестве жюри. Напоминаем, что рэпер также участвовал в «Танцах со звездами» — там он также повредил руку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Манукян оценил идею воссоединения с Бузовой.