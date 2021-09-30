Водитель каршеринга устроил массовое ДП на Ворошилова

ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Ворошилова автомобиль каршеринга наворотила серьезных бед. Автомобилист устроил массовое ДТП с участием еще четырех.

Дорожный инцидент произошел в четверг, 30 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что транспортные средства получили серьезные повреждения. Массовое ДТП может принести серьезные убытки его виновнику.

В аварии никто, кроме машин, не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в автомобиль, пропускающий пешеходов на Маршала Казакова