Каршеринг влетел в автомобиль, пропускающий пешеходов на Маршала Казакова

Каршеринг влетел в автомобиль, пропускающий пешеходов на Маршала Казакова
ДТП с каршерингом. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке улице Маршала Казакова и проспекте Патриотов.

Дорожный инцидент произошел в среду, 29 сентября. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

«Вольво пропускал пешеходов, Яндекс драйв въехал», — написал автор записи.

На кадрах видно, что капот арендованного авто заметно пострадал. Автомобилисты вышли из машин и ожидают сотрудников дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил ДТП на пустой дороге на Энгельса.

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