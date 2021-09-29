Каршеринг устроил ДТП на пустой дороге на Энгельса

Очередное ДТП с каршерингом произошло на проспекте Энгельса. Причиной столкновения стала невнимательность водителя.
Дорожный инцидент случился сегодня, 29 сентября, у дома №44. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным данным, водитель арендованного авто начал движение, но не убедился в безопасности маневра. На кадрах видно, что автомобилист выполнил перестроение на полосу, где ехала другая машина, в результате чего произошло столкновение.
Машины отделались малыми потерями.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный устроил массовое ДТП, выезжая с парковки в Мурино.