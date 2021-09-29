Неизвестный устроил массовое ДТП, выезжая с парковки в Мурино

В Мурино ранним утром произошло массовое ДТП на территории парковки. Повреждены оказались как минимум шесть автомобилей.
Дорожный инцидент случился сегодня, 29 сентября, у дома №7 на Новой улице. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Утром хозяева побитых коней опоздают на работу», — написал автор записи.
По предварительным данным, виновником аварии стал автомобилист, выезжающий с парковки. Причины неаккуратного вождения не приводятся.
На кадрах видно, что у поврежденных машин собралась толпа людей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о смертельном ДТП на Дальневосточном проспекте. Водитель такси погиб, пассажирка получила травмы.