Водитель такси погиб в ДТП на Дальневосточном, пассажирка получила травмы

Водитель такси погиб в ДТП на Дальневосточном, пассажирка получила травмы
ДТП на Дальневосточном проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Красногвардейском районе автомобиль такси влетел в столб. Водитель погиб, девушка-пассажир отделалась травмами.

Трагическая авария случилась во вторник, 28 сентября, на Дальневосточном проспекте, 10/1. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, служебный автомобиль подрезали, водитель стал ругаться, в результате чего не справился с управлением и влетел в столб. Автомобилист погиб на месте, девушка на заднем сидении получила травмы ноги и руки.

Пострадавшей помогли выбраться из машины, она в сознании.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ДТП на Дальневосточном проспекте прибыли две скорые и две пожарные машины.

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