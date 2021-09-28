Автомобиль влетел в столб на Дальневосточном, на месте скорая и МЧС

На Дальневосточном проспекте легковой автомобиль влетел в столб. На месте работают медики скорой помощи.
Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Машина въехала в столб. Рядом семь машин остановилось», — написал автор записи.
По словам очевидцев, к месту происшествия оперативно прибыли две машины скорой помощи. После приехали спасатели.
Другие подробности выясняются.
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