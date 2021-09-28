Такси вылетело на пешеходный островок после ДТП на Новочеркасском

ДТП с такси на перекрестке улиц. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с такси на перекрестке улиц. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта произошло ДТП с участием автомобиля такси. Проезд оказался затруднен.

Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых автомобиля. В результате столкновения такси выехало на пешеходный островок. У служебной машины повреждена задняя часть.

Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил ДТП и вылетел на тротуар на Ветеранов.