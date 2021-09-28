Каршеринг устроил ДТП и вылетел на тротуар на Ветеранов

Каршеринг устроил ДТП и вылетел на тротуар на Ветеранов
ДТП с каршерингом на Ветеранов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на перекрестке 2-й Комсомольской улицы и проспекта Ветеранов. Вторым участником аварии стала ГАЗель.

Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель арендованного авто выполнял поворот, но не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.

На кадрах видно, что каршеринг почти наполовину стоит на тротуаре. ГАЗель с разбитым капотом осталась посреди проезжей части.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель каршеринга устроил ДТП на Вербной и попытался сбежать.

дтп каршеринг новости СПб


 

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