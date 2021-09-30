Российский иммунолог назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса

Российский иммунолог назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса
Теперь у пациентов можно встретить симптомы ОРВИ и ротавирусной инфекции. Фото: pixabay

Новый симптом обнаружили почти у всех больных ковидом штамма «дельта» в Москве. И это — насморк. Об этом заявил иммунолог Владимир Болибок.

Стали попадать к медикам с насморком, но без потери вкуса и обоняния, отметил врач. Он обратил внимание на том, что на данный момент симптомы ковида меняются. Теперь у пациентов можно встретить симптомы ОРВИ и ротавирусной инфекции. Об этом сообщает «Газета.ру».

Врач объяснил, почему ковид стал напоминать ротавирусную инфекцию. Так, вирус гораздо легче и быстрее распространяется по организму. Клетки, покрывающие кишечник, имеют рецепторы к ковиду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми частными постковидыми симптомами бывают спутанность сознания, слабость, отсутствие «ясности в голове» и нарушения памяти. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев.

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