Врачи назвали продолжительность постковидного синдрома

Врачи назвали продолжительность постковидного синдрома
Последствия постковидного синдрома могут быть почти любыми. Фото: pixabay

Самыми частными постковидыми симптомами бывают спутанность сознания, слабость, отсутствие «ясности в голове» и нарушения памяти. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев.

Он отметил, что последствия постковидного синдрома могут быть почти любыми. Так, могут поражаться абсолютно разные органы, добавил доктор. Об этом сообщает РБК.

Постковидный синдром, по мнению врача, может затянуться до трех месяцев.

Он отмечает, что с вероятностью 150% вакцинация помогает снизить тяжесть течения постковидного синдрома. Однако лучше не заболеть ковидом вообще, а для этого — сделать прививку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану привиться «Спутником V» при ревакцинации. Переговоры двух лидеров состоялись 29 сентября в Сочи. Встреча продлилась около трех часов.

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