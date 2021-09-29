Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации от COVID

Путин посоветовал Эрдогану «Спутник V» для ревакцинации от COVID
Путин посоветовал Эрдогану вакцину для ревакцинации. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посоветовал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану привиться «Спутником V» при ревакцинации.

Переговоры двух лидеров состоялись в среду, 29 сентября, в Сочи. Встреча продлилась около трех часов.

Как сообщил ТАСС, Путин добавил, Путин напомнил, что некоторое время назад он был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с инфицированными COVID-19. Однако сам коронавирус не подхватил, так как был привит российской вакциной.

В ответ Эрдоган заявил, что уже сделал повторную прививку, на что российский лидер призвал его использовать «Спутник V» «в следующий раз».

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи.

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