Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи

Эрдоган прокомментировал переговоры с Путиным в Сочи
Эрдоган подвел итоги встречи с Путиным. Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган высоко оценил встречу с главой России Владимиром Путиным.

Переговоры двух лидеров состоялись в среду, 29 сентября, в Сочи. Встреча продлилась около трех часов. Как сообщили «РИА Новости», по словам турецкого лидера, переговоры с Путиным прошли продуктивно.

Президент России заявил, что переговоры были содержательными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Эрдоган заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав России. По его словам, важно соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины.

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