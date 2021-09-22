«Сделаем выводы»: Кремль отреагировал на слова Эрдогана про Крым

Президент Турции заявил, что не признает полуостров российским.

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав России. Об этом сегодня, 22 сентября, пишут РИА Новости.

Эрдоган заявил, что важно соблюдать территориальную целостность и суверенитет Украины. Он призвал прилагать усилия по вопросу защиты прав крымских татар.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмети, что для Кремля такая позиция неприемлема. Он выразил надежду, что Турция изменит свою точку зрения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделает выводы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков исключил Крым как тему переговоров Путина и Зеленского.