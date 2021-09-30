СК опубликовал видео с места убийства девушек в Оренбургской области

СК опубликовал видео с места убийства девушек в Оренбургской области
Опубликовано видео с место убийства в Оренбургской области. Фото: СК РФ

Следственный комитет выложил видеозапись с места, где были убиты три девушки в Оренбургской области.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае Оренбургской области обнаружили бездыханные тела. Ими оказались три проживавшие в квартире девушки 17, 18 и 19 лет. На животе и груди девушек обнаружили следы от ножа. Установлено, что девушки родом из Башкортостана и учились в местном вузе.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил данное дело на контроль в центральном аппарате Комитета. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Следствие выясняет все детали случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли убийство Пушкина и Гончаровой.

Гай оренбургская область происшествие убийство


 

Новости партнеров
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
На Невском
На Невском "БМВ" протаранила пешеходов, одна из них с раздробленным бедром госпитализирована
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СК опубликовал видео с места убийства девушек в Оренбургской области
В Петербурге с 1 декабря заработают зоны платной парковки: фоторепортаж ...
Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве троих ...
Реабилитацию после ковида прошли 19,5 тыс. человек в Петербурге
Большинство россиян летом 2021 года отдохнули в Турции, Греции и на Кипре
Прошедший сентябрь в Петербурге стал самым холодным за 25 лет
Загоревшийся диван на Дальневосточном проспекте обжег петербуржцев
В Ленобласти в ДТП погибли трое людей