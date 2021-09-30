СК опубликовал видео с места убийства девушек в Оренбургской области

Следственный комитет выложил видеозапись с места, где были убиты три девушки в Оренбургской области.

Напомним, что сегодня, 30 сентября, после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае Оренбургской области обнаружили бездыханные тела. Ими оказались три проживавшие в квартире девушки 17, 18 и 19 лет. На животе и груди девушек обнаружили следы от ножа. Установлено, что девушки родом из Башкортостана и учились в местном вузе.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил данное дело на контроль в центральном аппарате Комитета. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Следствие выясняет все детали случившегося.

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