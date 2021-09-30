Кемпинг в Петербурге: как автотуризм повлияет на город

В Петербурге появятся новые автокемпинги, которые помогут вывести автотуризм на новый уровень. На данный момент в городе уже есть достойные примеры подобного бизнеса, и власти рассчитывают, что расширение рынка повысит привлекательность Северной столицы как для россиян, так и для иностранцев. «Мойка78» разобралась в плюсах кемпингов для мегаполисов.

Зарубежный пример

Кемпинги уже давно завоевали популярность в Европе. Такой отдых подходит для подвижных людей. Речь идет не только о тех, кто путешествует на машине, но и о тех, кто готов снять небольшой домик или поставить палатку прямо на площадке для отдыха. За небольшую плату людям предоставляются все блага цивилизации — от электричества, санузлов и интернета до мест для барбекю, станций технического обслуживания автомобиля и прицепа.

Зачастую кемпинги устанавливают в местах притяжения автотуристов. Эти территории облагораживают и приводят в соответствие с европейскими стандартами. На многих таких площадках есть и дополнительные услуги за отдельную плату, например, экскурсии, катание на велосипедах, роликах, скейтах, а когда поблизости есть водоем, можно заняться рыбалкой или арендовать водный транспорт.

Если рассматривать европейский опыт, то во многих странах ЕС путешественник не может просто так привезти к пляжу дом на колёсах и там разместиться. За это грозит штраф. Поэтому там распространены специальные кемпинги. В частности, в Норвегии их насчитывают более тысячи. Выбрать формат проживания можно на любой вкус и кошелек — от палатки до роскошных коттеджей экстра-класса. Цена варьируется примерно от 30 до 200 евро в сутки.

Но перед тем как ехать в такое путешествие, следует знать главные правила: палатки и дома на колёсах должны располагаться не ближе 150 метров от жилых домов, нельзя нарушать границы частной собственности, следует с вниманием относиться к природе и увозить мусор с собой.

Многие представляют кемпинги — только как стоянку на природе. Но зарубежный опыт говорит об обратном. Кемпинги есть в Париже, Лондоне, Риме и других мегаполисах. Кстати, пользуются ими не только туристы. Во многих локациях можно снять небольшие домики, и туда выезжают и горожане.

Эксперты уверены, что кемпинги позволяют развивать автотуризм и улучшают городское пространство за счет благоустройства территорий. Другими словами, неприглядная парковка или необустроенная территория может превратиться в привлекательное место для отдыха, а также стать местом развития бизнеса, что в свою очередь будет способствовать трудоустройству персонала и притяжению инвестиций.

Опыт Петербурга

В Северной столице на данный момент существует восемь кемпингов. Например, в центре города располагается кемпинг «Аврора». Стоянка предусматривает 30 круглогодичных парковочных мест. К каждому из них проведены электричество, вода и канализация. Также есть санитарно-бытовой блок общего пользования, где располагаются душевые, туалеты, кухонная зона, стиральная машина и утюг. Рядом производится заправка чистой водой и слив грязной воды. Стоимость размещения в сутки — 1500 рублей. За дополнительную плату — прокат велосипедов и заказ экскурсий.

Ещё один успешный пример — «Кемперы на колёсах». Это уникальный проект, не имеющий аналогов в России. 22 кемпера, переоборудованных из автобусов, предлагают бюджетное и комфортное проживание на форту Константин в Кронштадте. В каждом кемпере по два двухместных номера с кроватями, душевая комната с туалетом и раковиной, зона для мангала. Все это находится на берегу Финского залива и в шаговой доступности от основной инфраструктуры — форта «Константин».

Стоимость проживания от 1500 рублей за номер или 3500 рублей за весь кемпер. За дополнительную плату постояльцы могут заказать морскую прогулку по фортам и маякам Кронштадта, посетить единственный в России музей маячной службы или веревочный парк.

Развитие кемпингов

К туристическому сезону 2022 года в Петербурге планируется создать ещё несколько кемпингов. Соответствующий план уже озвучили в СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

«В пригородах Санкт-Петербурга расположено множество парков с дворцовыми ансамблями, популярными среди туристов со всего мира (Петергоф, Пушкин, Павловск, Кронштадт и другие). Кемпинги, расположенные вблизи данных туристических маршрутов, будут популярны и у автотуристов. Также возможно рассмотреть реконструкцию существующих платных городских автостоянок с малой загрузкой вблизи данных объектов под кемпинги», — говорится в презентации ведомства.

На данный момент представители ГКУ внесли пять предложений по расположению новых объектов для туризма. Первое из них — это реконструкция городской автостоянки на Переведенской улице. Второе предполагаемое место — Канонерский остров, третье — пляж «Сестрорецкий». Далее следуют Малоохтинский проспект и выход в Лахтинский розлив.

Туристический потенциал

Ещё до пандемии за развитие системы кемпингов выступал председатель комитета по вопросам развития устойчивых транспортных систем при МТПП, президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма Сергей Лобарев.

«В России присутствует огромный потенциал культурно-исторических ресурсов для развития туризма, и вопрос развития необходимой инфраструктуры становится актуальным. Развитие и выход туризма на высокий европейский уровень способствует увеличению как внутренних, так и внешних потоков туристов, что влечёт за собой приход финансов из-за рубежа и удержание денежных средств в стране. Увеличить поток иностранных путешественников возможно посредством развития такого направления автотуризма, как караванинг. Мы можем привлечь потенциальных туристов из Европы и Китая путем создания сети кемпингов с обеспечением благоприятных условий придорожной инфраструктуры и должным уровнем предоставляемых услуг», — заявил в одном из выступлений Сергей Лобарев.

Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений эти планы пришлось поставить на паузу. Но теперь, когда люди возвращаются к привычной жизни и начинают снова путешествовать, тема опять актуальна. И Петербург станет одним из примеров реализации кемпингостроения, которое позволит сделать город ещё более привлекательным.