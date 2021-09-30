«Носите маски». Заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы

Госпитализированная с коронавирусом телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в Instagram видео из больницы.

На опубликованных кадрах видно, что артистка слабым голосом призывает всех беречь себя и носить маски.

«Берегите себя, не целуйтесь, не обнимайте по сто раз на дню. Носите маски. Потому что эта гадость именно так и передаётся», — сказала она.

Она показала, как ей ставят капельницу. По ее словам, медсестре приходится держать катетер, потому что «вен нет».

Ранее телеведущую и актрису Ларису Гузеева экстренно госпитализировали в московскую больницу №40 в Коммунарке. До этого она отдыхала в Крыму. Один из тестов на коронавирус показал положительный результат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лариса Гузеева сорвалась на фанатах, обманутых с помощью ее имени. Она считает, что подписчики сами виноваты в своей невнимательности и доверчивости.