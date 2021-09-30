Трансформация агента 007: женщина или темнокожий Бонд?

25-й фильм о Бонде и пятый и последний фильм с участием Крэйга. Фото: скриншот Twitter

25-й фильм о Бонде и пятый и последний фильм с участием Крэйга. Фото: скриншот Twitter

Долгожданная премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» стала поводом для активных предположений, кто же сменит британского актера Дэниела Крейга на посту агента 007.

На волне активной борьбы за гендерное и расовое равноправие поклонники франшизы не исключают, что следующий Бонд окажется чернокожим или женщиной. Тем более что сами продюсеры фильма не раз намекали на кардинальные трансформации агента 007.

Для 53-летнего Дэниела Крейга это пятая и последняя роль Бонда. Голубоглазого блондина многие из почитателей бондианы так и не приняли. Но главные их потрясения, кажется, впереди.

Во взломанной хакерами переписке между представителями кинокомпании MGM в контексте поиска актера на главную роль часто упоминается Идрис Эльба. Сериал «Лютер», фильмы «Прометей» и «Тихоокеанский рубеж» показали, что Эльба может быть очень брутален.

«Цвет кожи у Бонда может быть любым, но он мужчина», — заявляла ранее продюсер Барбара Броколли, одна из управляющих кинокомпании Eons Prod., снявшей все фильмы о Джеймсе Бонде.

В списках претендентов упоминается и Реге-Жан Пейдж, звезда сериала «Бриджертоны». Ну что ж, уроженец Зимбабве, он тоже в тренде последних тенденций подбора актеров.

Несмотря на все заверения, Бондом может стать женщина. Не случайно в последнем фильме нам показали прекрасного секретного агента Номи, которая наследует звание 007, когда главный герой оказывается в изгнании. И сама актриса Лашана Линч в интервью намекала, что благодарна создателям фильма за идею отойти от токсичной маскулинности. С ее стороны отказа от возможности сыграть суперагента в дальнейшем не последует, заявляла звезда.

Мировая премьера картины состоялась в лондонском Альберт-холле 28 сентября. На ней присутствовали члены королевской семьи, создатели и актеры фильма — игравший злодея Рами Малек и главные героини Леа Сейду и Лашана Линч.

В широкий прокат фильм пока еще с белым мужчиной в главной роли выйдет через несколько дней. В США — 8 октября 2021 года, в России — 7 октября 2021 года.