Кейт Миддлтон стала главным событием премьеры фильма о Джеймсе Бонде

Мировая премьера картины «Не время умирать» состоялась в лондонском Альберт-холле. Однако это событие затмил выезд герцога и герцогини Кембриджских, принц Чарльза и его супруги Камиллы, герцогини Корнуолльской. Такое совместное светское мероприятие главных членов королевской семьи, отмечают эксперты, в последнее время редкое событие. Оно должно продемонстрировать их сплоченность, несмотря на все трудности и скандалы, которые пришлось пережить.

Мать троих детей Кейт Миддлтон всегда восхищала поклонников и обозревателей своим безупречным вкусом и внешностью. Но в этот раз она превзошла саму себя. В изготовленном на заказ расшитом платье в стиле 70-х от Jenny Packham герцогиня Кембриджская стала главным событием вечера.

Как пишет «Дейли Мейл», к королевской чете на премьере присоединились приглашенные медицинские работники и военнослужащие. Это было знаком благодарности за их работу во время пандемии Covid.

Среди актеров, встретившихся с королевской семьей, были Дэниел Крейг, а также сыгравший злодея Рами Малек и главные героини Леа Сейду и Лашана Линч.

Фильм «Не время умирать» ( No Time To Die) по-настоящему долгожданный. Его премьеру не раз откладывали из-за пандемии, когда кинотеатры по всему миру были закрыты. В сети уже даже в шутку переименовали фильм «Не время на прокат», намекая, что уже больше года картину на могут выпустить на большие экраны.

Это 25-й фильм о Бонде и пятый и последний фильм с участием Крэйга в роли агента 007. Отсюда и повышенный интерес, в том числе и со короны королевской фамилии, к премьере этой картины.

Престарелый Джеймс Бонд, который решил отойти от своих обязанностей суперагента, наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. И тут на остров прибывает его старый друг из ЦРУ и просит помочь спасти из плена всемирно известного ученого. Как рассказывала Gazeta.SPb, фильм стал одной из самых ожидаемых киноновинок осени 2021 года.

Фильм выйдет в прокат в Великобритании 30 сентября 2021 года, в США — 8 октября 2021 года, в России — 7 октября 2021 года.