Как получить налоговый вычет за фитнес: инструкция Gazeta.SPb

Потратив деньги на занятия спортом и фитнесом, на следующий год можно будет претендовать на возврат части этой суммы. Кто получит вычет и как его оформить – в материале Gazeta.spb.ru.

Россияне, занимающиеся физкультурой и спортом, по закону, который вступит в силу 1 января 2022 года, смогут претендовать на социальный налоговый вычет. Правда, фактический возврат 13% с покупки абонементов в фитнес-центры начнется с доходов, полученных с 2022 года — то есть в 2023 году.

Какие документы необходимы

В Федеральной налоговой службе от вас требуют следующие документы:

копия договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг

кассовый чек

справку по форме 2-НДФЛ

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Подавать документы нужно в конце отчетного периода. То есть не раньше декабря 2022 года.

Кто получит

Налоговый вычет за фитнес-услуги можно получить за себя и своих детей, которым не исполнилось 18 лет. При этом необходимо соблюдать общие правила — вернуть деньги сможет только тот, кто в течение года платил налог на доходы физических лиц.

Оформление

Закон вступит в силу с января 2022 года. Чтобы вернуть деньги, нужно обратиться к работодателю или отправить декларацию в ФНС. Под налоговый вычет попадут услуги, которые были оплачены после 1 января 2022 года.

Получить деньги можно будет, если на дату оплаты физкультурно-спортивная организация (или ИП) была включена в соответствующий перечень.

Какую сумму можно вернуть

В ФНС разъяснили, как получить налоговый вычет за фитнес. Сумма расходов, за которую можно получить все социальные вычеты, — 120 тысяч рублей в год. Максимальная сумма возврата по ним — до 15 600 рублей, т.е. 13%.

Если плательщик пользуется, например, вычетом по расходам на лечение и тратит на свое здоровье 100 тысяч рублей, то на спортивный вычет останется только 20 тысяч рублей.

Надо сказать, что индустрия спорта горячо поддержала принятие этого закона. В отрасли, сильно пострадавшей от антиковидных ограничений, в этом видят еще одну возможность выйти из кризиса. Закон о вычете поможет расширить рынок за счет популяризации спорта и роста доли занимающихся, рассчитывают предприниматели.