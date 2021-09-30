Дикие кабаны пытались украсть у Шакиры сумку

Дикие кабаны пытались украсть у Шакиры сумку
Певица Шакира. Фото: instagram.com/shakira/

На певицу Шакиру напали два диких кабана. Инцидент произошел в парке в Барселоне.

Как сообщает Daily Mail, певица гуляла по парку со своим восьмилетним сыном Миланом. В этот момент на них неожиданно напали животные. По ее словам, кабаны разорвали ее сумку.

«Они убежали с сумкой в лес, там был мой мобильный телефон. Они уничтожили все», — пожаловалась певица.

По предварительной информации, никто не пострадал в результате происшествия.

Это уже не первый случай, когда кабаны нападают на людей в Барселоне.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дикие животные были замечены в понедельник, 4 мая, во время прогулки по эко-тропе в заказнике. Несколько кабанов свободно прогуливались по местности, даже не замечая людей.

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Дикие кабаны пытались украсть у Шакиры сумку
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