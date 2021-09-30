Диетолог предупредила о вреде горячего чая при простуде

Диетолог посоветовала при простуде пить теплый чай с лимоном или настой шиповника.. Фото: Pixabay

Диетолог посоветовала при простуде пить теплый чай с лимоном или настой шиповника.. Фото: Pixabay

Врач-диетолог Маргарита Королева развенчала миф о пользе горячего чая во время простуды. Оказалось, что употребление горячих напитков может усугубить состояние при высокой температуре.

Об этом пишет «Вечерняя Москва». Специалист заявила, что во время простуды действительно нужно пить как можно больше воды, чтобы вывести из организма токсичные вещества. Но напиток при этом должен быть комнатной температуры или теплым. Она объяснила, что горячая вода провоцирует дополнительные условия для поддержания высокой температуры тела.

Поэтому диетолог посоветовала при простуде пить теплый чай с лимоном или настой шиповника.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первые симптомы COVID-19 резко изменились. Заболевшие коронавирусом пациенты стали реже обращаться ко врачу при первых симптомах, поскольку теперь их можно спутать с гриппом или ОРВИ.