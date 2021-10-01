Утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом

Утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом
Утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом. Фото: duma.gov.ru

Был утвержден перечень сведений в направлении военной и военно-технической деятельности России, которые при передаче за границу могут использоваться во вред Российской Федерации, но при этом эта информация не относится к государственной тайне, сообщается в приказе на официальном портале нормативных актов.

Федеральная служба безопасности России утвердила информацию, за передачу которой возможно стать иноагентом. При этом данные, переданные заграницу, могут не являться государственной тайной, но вполне могут навредить России и ее безопасности. Перечень включает в себя 60 пунктов среди которых информация о морально-психологическом климате в российской армии, данные о о методах боевой подготовки военнослужащих, сведения о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

Самый большой объем информации в списке о «Роскосмосе». Проект перечня ФСБ публиковался в июле.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что по подозрению в государственной измене был арестован основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков, однако сотрудники компании уверены в невиновности своего руководителя.

армия гостайна иноагенты ленобласть новости СПб роскосмос Россия


 

Новости партнеров
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом
В сентябре рубль единственный укрепился к доллару
В октябре в силу вступают ряд нововведений для россиян
Зарплата военнослужащих и силовиков стала больше на 3,7%
Симптомы COVID этой осенью маскируются под симптомы гриппа
Диетолог рассказала, как похудеть без вреда для иммунитета
Эксперты рассказали, как сохранить здоровье в пожилом возрасте
Роспотребнадзор рассказал, как пожилые люди переносят вакцинацию от COVID-19