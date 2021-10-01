Утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом

Был утвержден перечень сведений в направлении военной и военно-технической деятельности России, которые при передаче за границу могут использоваться во вред Российской Федерации, но при этом эта информация не относится к государственной тайне, сообщается в приказе на официальном портале нормативных актов.

Федеральная служба безопасности России утвердила информацию, за передачу которой возможно стать иноагентом. При этом данные, переданные заграницу, могут не являться государственной тайной, но вполне могут навредить России и ее безопасности. Перечень включает в себя 60 пунктов среди которых информация о морально-психологическом климате в российской армии, данные о о методах боевой подготовки военнослужащих, сведения о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

Самый большой объем информации в списке о «Роскосмосе». Проект перечня ФСБ публиковался в июле.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что по подозрению в государственной измене был арестован основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков, однако сотрудники компании уверены в невиновности своего руководителя.