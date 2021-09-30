Основатель Group-IB арестован по подозрению в госизмене: сотрудники уверены в его невиновности

Во вторник, 28 сентября, в Москве по подозрению в государственной измене был арестован основатель IT-компании Group-IB Илья Сачков. Подчиненные бизнесмена, однако, убеждены в его невиновности.

Постановление об аресте Ильи Сачкова было оглашено Лефортовским судом Москвы — глава компании отправился в СИЗО до 27 ноября 2021 года. Материалы уголовного дела изучают юристы Group-IB. Комментариев по поводу ситуации с основателем и владельцем Group-IB компания пока не давала, однако в официальном заявлении сотрудники настаивают на непричастности Сачкова к правонарушению.

«Сотрудники уверены в невиновности своего руководителя и его честной деловой репутации. Выдвинутые обвинения и обстоятельства уголовного дела пресс-служба Group-IB не комментирует, в связи с проведением процессуальных действий», — говорится в сообщении Group-IB.

Известно, что работа компании, несмотря на столь сложную ситуацию, не прекращается — все процессы продолжаются в штатном режиме. В отсутствие Сачкова управление Group-IB возьмет на себя его бизнес-партнёр Дмитрий Волков — сооснователь и технический директор компании.

Напомним, что 28 сентября в штаб-квартире Group-IB прошли обыски, по итогам которых на руководителя фирмы надели наручники. Причины обыска и подробности дела выяснить вряд ли удастся — большинство расследований, связанных с госизменой, проводятся под грифом секретности. Однако если виновность Сачкова будет доказана, бизнесмен может отправиться в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в области кибербезопасности. В 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре.