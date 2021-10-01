На энергетиках могут начать размещать информацию об их вреде

ЗакС запретил продажу энергетиков. Фото: Рixabay
На энергетиках могут начать размещать информацию об их вреде. Фото: Рixabay

С инициативой распространять на энергетиках информацию о вреде для здоровья обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Курдесов отмечает, что эксперты Всемирной организации здравоохранения и медики неоднократно предупреждали жителей России о вреде, который может принести энергетик организму. При частом их употреблении может развиться сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. По мнению руководителя движения «За безопасность», энергетики все еще пользуются популярностью среди населения России, и при этому покупатели не осознают всех рисков.

В связи с возможным ростом заболеваний от энергетиков, а также табачной продукции и их вреде на организм Курдесов написал письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что

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На энергетиках могут начать размещать информацию об их вреде
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