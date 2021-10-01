Дава поставил точку в разговорах об избиении Бузовой: «Я себя ощущал как маньяк»

Манукян и Бузова расстались около года назад, но почему? Фото: скриншот Instagram

Манукян и Бузова расстались около года назад, но почему? Фото: скриншот Instagram

Страсти вокруг громкого расставания Давы и Бузовой не утихают почти год. Рэпер, долго хранивший молчание, раскрыл подробности разрыва и ответил на главный вопрос: бил или не бил?

Блогер и рэпер Давид Манукян, который уверял, что не собирается хайпить на теме расставания с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, кажется, все-таки не сдержался. Сначала он дал небольшое интервью коллеге по цеху Насти Ивлеевой, в котором с теплотой вспоминал о предложении руки и сердца на третий месяц после знакомства, а теперь отправился на YouTube-канал «Небабские истории», где ответил на главные претензии в свою сторону и объяснил истинные причины разрыва.

Бил или не бил?

В январе 2021 года Ольга Бузова шокировала своих поклонников страшным признанием: ее отношения, казавшиеся идеальными, полны насилия и предательств. Давид Манукян наконец подробно прокомментировал обвинения в свою сторону – они, по мнению блогера, прозвучали из-за желания похайпить.

Манукян вспоминает, как после слов Бузовой, на него косо смотрели девушки в общественных местах. В такие моменты артист чувствовал себя «как маньяк». Когда Манукяна окончательно достало, что вокруг считают его тираном и изменщиком, он решился на разговор с экс-возлюбленной.

«Я Оле потом сказал: «Ты видела девушку, которой изменяют и бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял»,

— делится Манукян.

Бузова, по словам Давы, поверила ему, но конфликт все равно не был исчерпан. Сама артистка пока что никаких не комментировала слова бывшего бойфренда.

И все-таки: почему расстались?

Манукян признался, что отношения с Бузовой не заладились за несколько месяцев до официального расставания. У пары было множество конфликтов и последней каплей стало участие блогера в шоу «Танцы со звездами».

Дава рассказывает, что специально выбрал в партнерши замужнюю чемпионку по танцам Дарью Палей, чтобы у любимой женщины не было поводов для ревности. Несмотря на это, Бузова все равно злилась и в какой-то момент поставила ультиматум: либо отношения, либо «Танцы со звездами».

«И тут я понял: «Все!». Это уже в не первый раз, это повторение ситуации. Ведь если человек не любит, то уже все. На этом мы расстались. Я принял решение уйти от человека»,

— делится Манукян.

Напоминаем, что Ольга Бузова и Давид Манукян начали встречаться после съемок клипа «Лайкер». Больше года влюбленная парочка выкладывала совместные фото и «сториз», по которым можно было сказать только одно: наконец певица счастлива. Но счастье, увы, оказалось недолгим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывший Бузовой выбыл из «Ледникового периода» еще до начала проекта.