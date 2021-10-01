Житель Ленобласти устроил на садовом участке наркоплантацию и склад оружия

В минувший вторник, 28 сентября, сотрудники угрозыска ГУ МВД России совместно с полицейскими Подпорожского района Ленобласти выследили и задержали безработного «плантатора», который выращивал коноплю в промышленных масштабах и держал склад оружия и боеприпасов.

Об операции сообщает в пятницу, 1 сентября, пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Наркоплантацию обнаружили на садовом участке по Нижней улице в деревне Пертозеро. Оказавшись там, правоохранители наткнулись на 23 куста наркотического растения в ведрах.

Видимо, предприимчивый мужчина оборудовал у себя дома настоящую теплицу: в помещении были осветительно-тепловые приборы, вентилятор, удобрения, весы, полимерная пленка, устройство для розжига тепловых ламп. В соседней комнате хранилась готовая продукция, «закатанная» в трехлитровые банки. В той же комнате полицейские нашли пакет с синтетическим наркотиком массой почти 900 граммов.

На этом удивительные открытия в неприметном садовом домике в деревне Пертозеро не закончились. Владелец «плантации», по-видимому, увлекается оружием: в комнатах обнаружили целый арсенал времен Великой Отечественной войны. Например, пистолет ТТ со снаряжённые магазином, 12 снарядом и множество боеприпасов.

Как выяснилось, все это многообразие противозаконных веществ и предметов принадлежит 37-летнему безработному мужчине. Теперь в его отношении заведено два уголовных дела, по ст. 228 (незаконный оборот наркотиков) и ст. 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов).