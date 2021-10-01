Он на Mercedes, она на Rolls-Royce: как прошло венчание Романовых в Петербурге

Пожалуй, одним из самых громких событий осени 2021 года в Петербурге стало венчание великого князя Георгия Романова. Потомок царского рода уже женился на дипломате Ребекке Беттарини в Москве, однако основное торжество было уготовлено в Северной столице.

Где венчались?

Таинство венчания состоялось сегодня, 1 октября, в 12:00 в величественном Исаакиевском соборе. Храм был специально закрыт от горожан и туристов, чтобы высокопоставленные гости и королевские особы, прилетевшие из разных уголков планеты, сумели в безопасности насладиться таинством венчания возлюбленных.

Кто был на церемонии?

Список гостей церемонии до того внушительный, что даже пугает. Полторы тысячи человек попытался вместить в себя «Исаакий». Приглашены на венчание были:

Последний царь Болгарии Симеон II, Титулярный король албанцев Лека II Зогу и его супруга, актриса и певица Элия Захария Принцесса Лея Бельгийская, вдова Александра Бельгийского, сына короля Леопольда III Последний царь Болгарии Симеон II и его супруга Маргарита, дальняя родственница испанского короля Хуана Карлоса Принц Иоахим Мюрат, потомок и тезка неаполитанского короля, шурина Наполеона Бонапарта, и его супруга, принцесса Ясмин Племянник правящего князя Лихтенштейна принц Рудольф и принцесса Тилсим Принц Филипп и принцесса Изабель Лихтенштейнская Потомок королей Португалии, герцог Браганса Дуарте Пиу и герцогиня Изабел Брат эмира Катара, шейх Мохаммед бин Хамад бин Халифа Аль Тани Мать короля Испании Филиппа VI, королева София А также премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, Сара Фаберже, Павел Астахов, Мария Захарова, православный предприниматель Константин Малофеев.

Появление новобрачных

К собору венчающиеся прибыли раздельно. Георгий Романов подъехал на Mercedes, а через некоторое время появилась и Робекка. Девушка вышла из шикарного Rolls-Royce. Вернее сказать, сначала вышел ее длинный шлейф, который бережно извлекали из машины сразу шесть человек. Девушки в бархатных темно-зеленых платьях аккуратно придерживали часть белоснежного наряда Беттарини. На ткани был помещен герб России в знак приверженности к династии.

Обряд венчания

Пара выглядела абсолютно счастливой. И князь, и Робекка не могли перестать улыбаться, их лица буквально светились, и вовсе не от огня свеч, которые держали в руках оба супруга. Интересно, что настроение князя, видимо, было настолько приподнятым, что он не смог удержаться от подмигивания близкому или знакомому, с которым встретился взглядом, рассматривая гостей мероприятия.

Венчание провел глава Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Церемония прошла по православному обряду, но при этом для сочетающейся пары слова переводили на английский ведь русский язык для них не является родным.

После церемонии в Этнографическом музее запланирован гала-ужин. Мероприятию придали европейский стиль. Аккомпанировать в этот день доверили звездам классической сцены.

Напомним, что расписалась пара в Хамовническом ЗАГСе Москвы 24 сентября.

«Мы сказали да! В ЗАГСе в Москве. И теперь полностью готовы к венчанию в Санкт-Петербурге», — радостно заявила Робекка.

Робекка Беттарини, а в православии Виктория, выбрала для регистрации брака нежно-голубое платье с баской от итальянского дизайнера Chiara Boni. Распущенные волнистые волосы аккуратно собрала крупная заколка с одной стороны. Макияж девушки был поистине королевский, очень сдержанный и легкий. Маленькие висячие сережки в виде сердечек не отвлекали внимание от невесты, они лишь дополняли нежный образ девушки. Туфли Беттарини были в цвет платью, на несколько тонов темнее.

Стоит заметить, что образ князя Георгия Михайловича не отставал от прекрасной супруги, на лацкане его пиджака был приколот большой цветок орхидеи, частично повторяющий букет девушки. Так, в руках новоиспеченной жены Георгия Романова был весьма необычный букет невесты. Крупные цветки орхидеи струились вниз, создавая впечатление только что рассыпавшегося букетика. Стоит отметить, что на церемонию венчания супруга Романова взяла этот же букет. Фотографией в социальной сети Instagram поделилась сама Робекка. Девушку поспешили поздравить как известные личности, так и поклонники пары.