«Самое трудное уже позади»: астролог рассказала, с чем столкнутся знаки зодиака в октябре 2021 года

«Самое трудное уже позади»: астролог рассказала, с чем столкнутся знаки зодиака в октябре 2021 года
Некоторые знаки зодиака повстречают бывших. Фото: pixabay.com

В октябре ожидается окончание ретроградного Меркурия: это значит, что пока нужно отложить серьезные начинания и приобретение крупных покупок.

Астролог Тиана Атлас рассказала, чего стоит ожидать каждому знаку зодиака от октября 2021 года. Период ретроградного Меркурия, начавшийся в сентябре, окончится только 18 октября. До этой даты всем без исключения стоит отложить серьезные начинания, а также крупные покупки – недвижимость, автомобили или бытовая техника подождут. При этом Атлас уверяет, что самое сложное позади и предстоящий месяц станет для многих судьбоносным.

Овен

Шутки про «бывших», которые возвращаются в период ретроградного Меркурия, вовсе не шутки, когда дело касается Овнов. В вашей жизни может неожиданно объявиться экс-возлюбленный или начальник с прошлой работы. Астролог советует Овнам прислушаться к интуиции и обещает, что к 20 октября все встанет на свои места.

Телец

У Тельцов наступает пора заботы о себе. Октябрь – отличное время для того, чтобы завести полезные привычки и заняться своим ментальным здоровьем. Астролог отмечает, что Тельцов в конце месяца ждут деловые знакомства, которые могут обернуться большими переменами в жизни.

Близнецы

Близнецы, как и Овны, могут повстречать своих бывших возлюбленных. Вполне возможно, что прошлые отношения заслуживают второго шанса, но решать только вам. В целом месяц пройдет спокойно, так что почему бы и нет?

Рак

Ракам пора задуматься о ремонте, который поможет освежить обстановку в доме. Тема недвижимости для представителей этого знака зодиака будет особенно актуальна, но стоит помнить о ретроградном Меркурии и отложить финансовые вопросы до полнолуния 20-го числа.

Лев

Львам предстоит закончить ранее отложенные дела: октябрь подходит для этого идеально. Это касается не только работы, но и личных отношений. Также Львам стоит ожидать приятных сюрпризов от судьбы.

Дева

Девам советуют заняться построением карьеры и позабыть на время о любовных переживаниях. Звезды в октябре сделают все, чтобы представители этого знака были успешными и смогли пополнить личный бюджет. Ваша задача – не отвлекаться от поставленной цели.

Весы

Весам важно проявить внимательность к себе и окружающим. Весь месяц вас будут преследовать полезные знаки судьбы – осталось лишь заметить их и правильно понять. Октябрь выдастся полным событий, а во второй половине месяца можно заняться поиском партнера.

Скорпион

В октябре Скорпионам стоит заняться оздоровлением. Если вы хотите бросить курить или бросить любую другую привычку, то этот месяц отлично подойдет. Также представителям этого знака зодиака стоит уделить время на отдых – возьмите отпуск и наберитесь сил.

Стрелец

У Стрельцов наступила пора попрощаться с прошлым: оборвите контакты с людьми, которые давно вас не радуют, уйдите от партнера, с которым ничего не ладится, решитесь наконец на смену работы. Совсем скоро, уверяют звезды, в вашей жизни появятся стоящие люди и радостные события.

Козерог

Козероги должны быть готовы к переменам – в таком случае они принесут одну лишь радость. Астролог просит представителей этого знака зодиака научиться быть гибкими, что существенно упростит жизнь в будущем.

Водолей

В октябре Водолеи будут много работать – это их основная забота на весь предстоящий месяц. Направьте накопившуюся энергию в правильное русло и заметите, как ваша жизнь больше не будет прежней.

Рыбы

Рыбам необходимо привести в порядок свои финансы. Займитесь планирование и будьте уверены – все сложится наилучшим для вас образом. Вполне возможно, что скоро объявится должник и вернет крупную сумму. Если Рыбы сами кому-то должны, то пора рефинансировать свои кредиты под выгодную ставку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астролог из «Давай поженимся!» рассказала, как загадать желание, чтобы оно исполнилось.

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