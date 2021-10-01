Метрополитен Петербурга завел аккаунт в TikTok

Метро будет показывать в TikTok красоту городских станций и скрытые от глаз пассажиров места. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Метро будет показывать в TikTok красоту городских станций и скрытые от глаз пассажиров места. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

У петербургского метрополитена появился аккаунт в набирающей популярность социальной сети TikTok. Подписчикам обещают показывать важные истории из работы городской подземки.

В пресс-службе метрополитена рассказали, что ролики обычно снимают после закрытия метров. В них участвуют сотрудники подземки, а также актеры из петербургских театров, в том числе «Балтийского дома», ТЮЗа, Театра Поколений. Для создания роликов учитывают все главные музыкальные и танцевальные тренды и челленджи.

«Оказалось, что придумывать короткие, не совсем серьезные, но важные истории о метро не так-то просто», — отмечают в метрополитене.

Метро будет показывать в TikTok красоту городских станций и скрытые от глаз пассажиров места.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро будут бороться с COVID «холодным туманом».