В петербургском метро будут бороться с COVID «холодным туманом»

В петербургском метро будут бороться с COVID «холодным туманом»
Бороться с COVID-19 в метро Петербурга будут «холодным туманом». Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Заявленная цена контракта составляет 272,5 млн рублей.

ГУП «Петербургский метрополитен» открыл конкурс на оказание услуг по профилактической дезинфекции на всех станциях «холодным туманом». Сведения об этом 30 сентября появилась на сайте государственных закупок.

Цена контракта – 272,5 млн рублей. Компания ищет предприятие, которое сможет оказывать услуги в следующие два года.

Дезинфекция должна проходить на станциях метрополитена ежедневно, с 3:00 до 4:00. Однако, если эпидемиологическая ситуация будет диктовать свои требования, то будет необходимо дважды в сутки «очищать» помещения. Заявку на участие можно отправить до 25 октября этого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцам придется носить маски в метро до 31 октября. Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, решили продлить.

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