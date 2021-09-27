Петербуржцам придется носить маски в метро до 31 октября

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, решили продлить.

В Санкт-Петербурге продлили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 31 октября 2021 года. В связи с этим горожанам предстоит носить маски на территории метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

На сайте предприятия отмечает, что режим использования масок актуален до конца следующего месяца. Соответствующие изменения в постановление от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) уж внесены.

Горожан без масок могут не пустить в подземку или даже оштрафовать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября. Органам исполнительной власти предписано привить не менее 80% сотрудников.