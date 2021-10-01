В выходные в Петербурге займутся подсчетом птиц

В выходные в Петербурге займутся подсчетом птиц
В Петербурге посчитают птиц. Фото: pixabay

В грядущие выходные, 2-3 октября, в Северной столице посчитают птиц в рамках традиционного ежегодного Евразийского учета птиц EuroBirdwatch.

Об этом сообщили в петербургском комитете по природопользованию. Всех желащих пригласили принять участие в самом массовом международном орнитологическом мероприятии.

Перед волонтерами стоит задача одновременно на всей территории Евразии подсчитать всех птиц, которые встретятся им на пути. Результаты отражают общую картину осенней миграции на огромном пространстве. Полученные данные анализируют ученые-орнитологи.

Инструкция для участников и электронная анкета есть на сайте EuroBirdwatch. При регистрации своей анкеты важно указать адрес регионального координатора по Петербургу: oopt.spb@gmail.com (ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»). Анкета должна быть заполнена не позже, чем 3 октября в 17:00 по мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки.

EuroBirdwatch новости СПб учет птиц


 

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