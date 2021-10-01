В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки

В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки
До конца года администрация Невского района уберет 27 таких свалок. Фото: администрация Невского района

Сегодня, 1 октября, в рамках месячника по благоустройству в Невском районе ликвидировали две незаконные свалки.

В комитете по благоустройству Петербурга сообщили, что свалки, о которых идет речь, были образованы на дорогах нерадивыми перевозчиками, которые занимаются транспортировкой отходов производства и потребления. Они выгрузили отходы на дорогах и вдоль них. От свалок избавились на проспекте Большевиков у дома 91/1 и на Приневской улице.

До конца года администрация Невского района уберет 27 таких свалок. Также в этом году ликвидируют золоотвал, расположенный между улицей Еремеева и Дальневосточным проспектом. С площади 0,3 га нужно вывезти 30 тысяч кубометров зольных отвалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с октября стартует месячник по благоустройству. Городские территории будут готовить к зимнему сезону до конца октября.

месячник по благоустройству невский район незаконные свалки новости СПб


 

Новости партнеров
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки
Бесплатный кофе, пицца и бургер: петербургские клиенты Tele2 получают ...
Он на Mercedes, она на Rolls-Royce: как прошло венчание Романовых в Петербурге
Метрополитен Петербурга завел аккаунт в TikTok
Что приготовили 1 и 2 октября для петербуржцев? Афиша от Gazeta.SPb
Байкера откинуло в сторону после жесткого ДТП с авто в Василеостровском районе
Петербуржца, угрожавшего убить врача в больнице, задержали
В Петербурге суд три дня зачитывал приговор ОПГ, которая нанесла ущерб на 9 ...