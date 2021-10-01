В первый день осеннего месячника в Петербурге ликвидировали две свалки

Сегодня, 1 октября, в рамках месячника по благоустройству в Невском районе ликвидировали две незаконные свалки.

В комитете по благоустройству Петербурга сообщили, что свалки, о которых идет речь, были образованы на дорогах нерадивыми перевозчиками, которые занимаются транспортировкой отходов производства и потребления. Они выгрузили отходы на дорогах и вдоль них. От свалок избавились на проспекте Большевиков у дома 91/1 и на Приневской улице.

До конца года администрация Невского района уберет 27 таких свалок. Также в этом году ликвидируют золоотвал, расположенный между улицей Еремеева и Дальневосточным проспектом. С площади 0,3 га нужно вывезти 30 тысяч кубометров зольных отвалов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с октября стартует месячник по благоустройству. Городские территории будут готовить к зимнему сезону до конца октября.