Горящий самосвал перекрыл движение по съезду с КАД на Приозерское

На петербургской кольцевой автодороге вечером 1 октября загорелся самосвал. Движение приостановлено.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов петербуржцев, автомобильный пожар случился на съезде с внутренней стороны КАД на Приозерское шоссе. Там загорелся самосвал. Проезд по этому участку полностью перекрыт.

Судя по опубликованному ролику, огонь полностью охватил кабину самосвала. Пострадал ли водитель большегруза, не уточняется.

В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом районе собралась огромная пробка.

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