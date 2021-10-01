Горящий самосвал перекрыл движение по съезду с КАД на Приозерское

Горящий самосвал перекрыл движение по съезду с КАД на Приозерское
На КАД горит самосвал. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На петербургской кольцевой автодороге вечером 1 октября загорелся самосвал. Движение приостановлено.

Очевидцы сообщили об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов петербуржцев, автомобильный пожар случился на съезде с внутренней стороны КАД на Приозерское шоссе. Там загорелся самосвал. Проезд по этому участку полностью перекрыт.

Судя по опубликованному ролику, огонь полностью охватил кабину самосвала. Пострадал ли водитель большегруза, не уточняется.

В настоящее время, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в этом районе собралась огромная пробка.

Скриншот «Яндекс.Карты»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкера откинуло в сторону после жесткого ДТП с авто в Василеостровском районе. Кажется, легковушка не получила и царапины, а вот байк разлетелся на части. Дорога усыпана осколками и деталями двухколесного транспорта.

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