В Петербурге первая советская атомная подлодка отправилась в своё последнее путешествие

В Петербурге первая советская атомная подлодка отправилась в своё последнее путешествие
Теперь подлодка будет одним из главных экспонатов Музея военно-морской славы «Острова фортов». Фото: скрин https://www.instagram.com/ksenia_shoigu/

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол», первая советская атомная подлодка, сегодня, первого октября, отправилась в своё последнее путешествие — от Северной верфи до Кронштадта.

Машина прослужила в Северному флоту больше 30 лет. В конце 1960-ых перенесла страшный пожар. Тогда он унес жизни 39 человек. Теперь подлодка будет одним из главных экспонатов Музея военно-морской славы «Острова фортов», сообщила куратор проекта «Остров фортов» Ксения Шойгу на своей страничке в Instagram.

«Спасибо, что стараетесь, делаете доброе дело! Историю надо знать!», — пишут восторженные пользователи в комментариях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 12 августа, минутой молчания почтили память погибшего экипажа подводной лодки «Курск». Трагедия произошла 21 год назад. В Петербурге торжественно-траурную церемонию провели на Серафимовском кладбище.

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