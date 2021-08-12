В Петербурге почтили память погибший экипаж подлодки «Курск»

В Северной столице почтили память погибших на подводной лодке "Курск". Фото: Администрация Петербурга

В Северной столице почтили память погибших на подводной лодке "Курск". Фото: Администрация Петербурга

Сегодня, 12 августа, минутой молчания почтили память погибшего экипажа подводной лодки «Курск». Трагедия произошла 21 год назад.

В Петербурге торжественно-траурную церемонию провели на Серафимовском кладбище, где захоронены 32 члена экипажа «Курска», в том числе командир подлодки, Герой России Геннадий Лячин.

Почтить память погибших моряков пришли начальник Оперативного управления Главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев, родные погибших , в том числе вдова командира Ирина Лячина.

В память об экипаже объявили минуту молчания. К мемориалу и могилам возложили венки и цветы.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» затонул в ходе учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 находившихся на борту членов экипажа погибли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Беглов почтил память подводников атомной лодки «Курск».