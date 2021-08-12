Александр Беглов почтил память подводников атомной лодки «Курск»

Александр Беглов почтил память подводников атомной лодки «Курск»
В Петербурге возложили цветы к мемориалу подводников «Курска». Фото: pixabay.com

Градоначальник Петербурга Александр Беглов возложил на Серафимовском кладбище цветы к мемориалу подводникам, которые погибли 21 год назад на атомной подводной лодке с крылатыми ракетами «Курск».

Известно, что «Курск» затонул во время учений Северного флота в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Тогда скончались все 118 членов экипажа. На Серафимовском кладбище покоятся тела 32 моряков.

Каждый год, 12 августа, родные и близкие погибших, командование Военно-Морского Флота России и ветераны ВМФ соединяются в Николо-Богоявленском морском соборе и на Серафимовском кладбище для того, чтобы почтить память моряков.

Беглов напомнил, что в этот день на всех флотах и в городах, где жили подводники, чтят память погибших.

«Многие из них учились в Петербурге. Сейчас в нашем городе проживает 26 семей подводников «Курска»», — добавил глава города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финском заливе обнаружили подводную лодку.

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