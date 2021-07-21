В Финском заливе обнаружили подводную лодку

В Финском заливе, в результате экспедиции, отыскали затонувшую подводную лодку М-96 времен Великой Отечественной войны.

Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщил руководитель данной экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

Подлодку 1940-х годов разыскивали более трех лет. Оказалось, что корабль должен был вести разведку в Нарвском заливе. При этом, экипажу было запрещено выходить на связь, в связи с этим обнаружить его было довольно проблематично.

Отмечается, что экспедиторы даже проделали весь тот боевой маршрут — от острова Мощный до границы России с Эстонией.

«Прочесав несколько сотен квадратных километров, мы поняли, что лодки на территории России нет. Мы обратились за помощью к эстонским коллегам. Объединив усилия и информацию нам удалось обнаружить корпус подлодки», — рассказал о деталях поиска руководитель экспедиции.

Позднее выяснили, что лодка прошла все минные поля, вышла на боевую позицию и в течение нескольких дней вела патрулирование. Однако противник увидел российское судно. Подлодку ликвидировали ночью 10 сентября 1944 года.

В настоящее время подлодка М-96 лежит на дне Финского залива и поднимать ее никто не собирается. Согласно мнению специалиста, корабль находится под защитой Эстонии и уже давно стал братской могилой советских солдат.

Известно, что подводная лодка М-96 является малой подлодкой, такие именовали «малютками». Во время Великой Отечественной войны эти корабли вели разведку и высаживали группы солдат в тылу противника.

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