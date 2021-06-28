Новая подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийское море

Новая подлодка «Магадан» вышла на ходовые испытания в Балтийское море
Заводские ходовые испытания будут проходить 20 дней. Фото: сайт Министерства обороны

Новейшая субмарина проекта 636.3 «Магадан» отправилась на ходовые испытания. Большая дизель-электрическая подводная лодка вышла в акваторию Балтийского моря.

Об этом сообщает «Российская газета». Заводские ходовые испытания будут проходить 20 дней. Ранее объявляли, что они закончатся ко Дню Военно-Морского флота, сообщает Минобороны.

«Магадан» — третья субмарина серии для Тихоокеанского флота России, построенная по проекту 636.3 КБ «Рубин». Ее начали строить осенью 2016 года, этой весной спустили на воду. Осенью ее хотят передать ВМФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «ОСК» остались без уникального кабеля для атомных подлодок. Так произошло в связи с ликвидацией петербургского завода «Севкабель». Объединенная судостроительная корпорация обратилась в банк «ТРАСТ» с претензией после ликвидации петербургского завода «Севкабель», который являлся единственным производителем необходимого кабеля военного назначения.

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