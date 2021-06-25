«ОСК» остались без уникального кабеля для атомных подлодок

Так произошло в связи с ликвидацией петербургского завода «Севкабель».

Объединенная судостроительная корпорация обратилась в банк «ТРАСТ» с претензией после ликвидации петербургского завода «Севкабель», который являлся единственным производителем необходимого кабеля военного назначения – без него невозможно представить строительство и ремонт подводных лодок, а также кораблей ядерного сдерживания.

Известно, что согласно законодательству, банк должен был согласовать решение с госзаказчиком. Так как этого сделано не было, выполнение заказа находится под угрозой.

Конкурсный управляющий «Севкабеля» Кирилл Пестряков, занявший должность в апреле 2021 года, отметил, что к его приходу на предприятии уже не было ни рабочих, ни большей части станков. Он отметил, что так и не получил ни одной бумаги от экс-управляющей Елены Савченко. Он предполагает, что имущество было утрачено.

Пестряков обратился в суд с просьбой взыскать с Савчук 1,2 миллиард рублей. Он считает, что имеет место быть злоупотребление полномочиями при выполнении гособронзаказа, так что намерен подавать еще один иск.

Эксперты полагают, что отвечать перед судом придется также менеджерам банка «ТРАСТ», которые не исполнили требования закона о гособоронзаказе. В «ОСК» надеются получить хотя бы документацию по этим типам кабеля, чтобы иметь возможность производить их на другом предприятии.

Пестряков надеется привлечь восьмерых топ-менеджеров «ТРАСТа» к субсидиарной ответственности по долгам завода, а также выяснить, почему ему передали пустое предприятие без имущества и работников.