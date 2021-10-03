Солистка группы «Тату» сообщила об воссоединении группы

Солистка группы &#171;Тату&#187; сообщила об воссоединении группы
В рамках трибьюта 2022 года весной знаменитая группа "Тату" вновь выйдет на сцену. Фото: Instagram Lenakatina

В рамках трибьюта 2022 года весной знаменитая группа «Тату» вновь выйдет на сцену, сообщает солистка Елена Катина в своем Instagram.

В своем аккаунте Instagram экс-солистка группы «Тату» Елена Катина сообщила об официально трибьюте группы, который ожидается весной 2022 года. По словам певицы, участие в нем примет как она сама, так и другая бывшая участница Юлия Волкова.

Катина также затронула тему сериала про группу, в котором снимутся обе участницы группы «Тату». Сериал планируется выпустить на «одной из самых крупных стриминговых площадок».

В 2014 году «Тату» распались из-за внутренних конфликтов между продюсерами и музыкантами, работавшими с певицами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что скоро выйдет в свет Музыкальный альбом Дэвида Боуи «Toy», релиз которого должны были выпустить еще в начале 2000-х годов. Альбом включает в себя не только новые песни, но и перезаписанные версии малоизвестных ранних треков Боуи.

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