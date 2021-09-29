Неизданный альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Музыкальный альбом Дэвида Боуи «Toy», релиз которого должны были выпустить еще в начале 2000-х годов, скоро выйдет в свет.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт музыканта, который ушел из жизни в январе 2016 года. О дате релиза будет известно позднее.

Альбом включает в себя не только новые песни, но и перезаписанные версии малоизвестных ранних треков Боуи.

Оказалось, что проект не был реализован в связи с конфликтом со звукозаписывающей студией в 2001 году.

На сайте исполнителя уже сейчас есть возможность сделать предзаказ на альбом.

Радиоверсия трека «You`ve Got a Habit of Leaving» из «Toy» доступна на музыкальных платформах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона продали на аукционе.