Неизданный альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи

Музыкальный альбом Дэвида Боуи «Toy», релиз которого должны были выпустить еще в начале 2000-х годов, скоро выйдет в свет.
Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт музыканта, который ушел из жизни в январе 2016 года. О дате релиза будет известно позднее.
Альбом включает в себя не только новые песни, но и перезаписанные версии малоизвестных ранних треков Боуи.
Оказалось, что проект не был реализован в связи с конфликтом со звукозаписывающей студией в 2001 году.
На сайте исполнителя уже сейчас есть возможность сделать предзаказ на альбом.
Радиоверсия трека «You`ve Got a Habit of Leaving» из «Toy» доступна на музыкальных платформах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кассету с записью не вышедшей песни Джона Леннона продали на аукционе.