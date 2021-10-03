Состояние заболевшей ковидом Гузеевой ухудшилось

Телеведущей и актрисе Ларисе Гузеевой, госпитализированной в подмосковную Коммунарку с коронавирусом, стало хуже.

Как сообщает «Комсомольская правда», артистка испытывает трудности с дыханием, у нее повреждены почки. Процент поражения легких достиг 7 и растет с каждым днем. Гузеевой приходится дышать через кислородную маску. По словам врачей, у больной наблюдается отрицательная динамика.

В окружении 62-летней телеведущей допустили, что у нее снизился иммунитет на фоне жесткой диеты, которую она соблюдала ради роли в фильме. Шоумен Сергей Зверев утверждает, что Гузеева уже много лет работает на износ, телевизионная деятельность «выжала из нее все соки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы.