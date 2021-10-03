Состояние заболевшей ковидом Гузеевой ухудшилось

Состояние заболевшей ковидом Гузеевой ухудшилось
Лариса Гузеева лежит в больнице с коронавирусом. Фото: скриншот Instagram

Телеведущей и актрисе Ларисе Гузеевой, госпитализированной в подмосковную Коммунарку с коронавирусом, стало хуже.

Как сообщает «Комсомольская правда», артистка испытывает трудности с дыханием, у нее повреждены почки. Процент поражения легких достиг 7 и растет с каждым днем. Гузеевой приходится дышать через кислородную маску. По словам врачей, у больной наблюдается отрицательная динамика.

В окружении 62-летней телеведущей допустили, что у нее снизился иммунитет на фоне жесткой диеты, которую она соблюдала ради роли в фильме. Шоумен Сергей Зверев утверждает, что Гузеева уже много лет работает на износ, телевизионная деятельность «выжала из нее все соки».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболевшая ковидом Гузеева показала видео из больницы.

заражение коронавирусом коммунарка лариса гузеева состояние


 

Новости партнеров
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Водительница
Водительница "БМВ" на Испытателей дёргалась на "зебре", задела пешеходов и уехала на красный свет
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Состояние заболевшей ковидом Гузеевой ухудшилось
Дети нашли в лесу Ленобласти мертвую женщину без глаз
Попавший в аварию ВАЗ вылетел на тротуар и перевернулся на Ваське
После крушения вертолета в Подмосковье завели дело
«Бензин уже закончился»: петербуржцы стоят в огромной пробке на ...
Бастрыкин взял дело об избитом 8-летнем мальчике на контроль
Стали известны подробности крушения вертолета в Подмосковье
В Петербурге от коронавируса полностью привились 1,7 млн человек