В Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов»

В Петербурге у студента украли деньги и 60 &#171;Айфонов&#187;
Общая сумма ущерба: 2,2 млн рублей. Фото: скриншот Apple

Во Фрунзенском районе Северной столице произошло происшествие.

В полицию города обратился 21-летний студент четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного технологического института. Он рассказал о краже. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кто-то проник в его квартиру на улице Димитрова, которую он снимает. Оттуда у него украли 200 тыс. рублей, 60 «Айфонов» разных моделей. Общая сумма ущерба: 2,2 млн рублей. Проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области разыскивают невысокого вора, который вынес из салона связи «айфонов» на полмиллиона рублей. Инцидент произошел накануне во Всеволожске на Всеволожском проспекте. В магазин пришел мужчина, который заявил, что намерен приобрести несколько смартфонов. Ущерб оценили в 451 тысячу рублей.

айфон кража новости СПб полиция студент


 

Новости партнеров
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов»
«Как папа я достоин какого-то уважения»: интервью Дмитрия Исхакова Ксении Собчак
Шпинат помогает предотвратить рак толстой кишки
Возьмет ли Илон Маск деньги Роскосмоса?
Студентам и преподавателям с COVID-19 заблокируют пропуска для входа в СПбГУ
Упавшей на рельсы на «Площади Восстания» пассажирке ампутировали ноги
В Адмиралтейском районе загорелся ангар
Заболеваемость и смертность в рост, введение новых требований по ...