В Петербурге у студента украли деньги и 60 «Айфонов»

Во Фрунзенском районе Северной столице произошло происшествие.

В полицию города обратился 21-летний студент четвёртого курса Санкт-Петербургского государственного технологического института. Он рассказал о краже. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кто-то проник в его квартиру на улице Димитрова, которую он снимает. Оттуда у него украли 200 тыс. рублей, 60 «Айфонов» разных моделей. Общая сумма ущерба: 2,2 млн рублей. Проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области разыскивают невысокого вора, который вынес из салона связи «айфонов» на полмиллиона рублей. Инцидент произошел накануне во Всеволожске на Всеволожском проспекте. В магазин пришел мужчина, который заявил, что намерен приобрести несколько смартфонов. Ущерб оценили в 451 тысячу рублей.