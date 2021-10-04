В Хибинах спасли семью из Петербурга

На обратном пути они попали в сильный туман и перестали ориентироваться на местности. Фото: скрин группа "Северо-Западный РПСО" "ВКонтакте"

На обратном пути они попали в сильный туман и перестали ориентироваться на местности. Фото: скрин группа "Северо-Западный РПСО" "ВКонтакте"

Сотрудники МЧС города Кировск помогли семье из Петербурга, которая потерялась в горах из-за сильного тумана.

Накануне муж и жена с двумя маленькими детьми, трёх и пяти лет, пошли на гору Вудъяврчорр. Семья плохо рассчитала время и не успела вернуться вниз до того, как стемнело. На обратном пути они попали в сильный туман и перестали ориентироваться на местности. Петербургская семья набрала в МЧС и стала ждать помощь. Об этом сообщает МЧС России.

Через какое-то время на гору поднялись трое спасателей, которые нашли горе-туристов и безопасной дорогой спустили их вниз. Детей сотрудникам МЧС вынесли на руках. Уже ночью их доставили в Кировск. В результате инцидента никто не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, шестого октября, МЧС проведет масштабную проверку системы оповещения населения. Сирены включат по всей России.