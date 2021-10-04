МЧС во всех регионах России проверит системы оповещения с включением сирен

В среду, шестого октября, МЧС проведет масштабную проверку системы оповещения населения. Сирены включат по всей России.

С 10:40 подадут сигнал «Внимание всем!», запустив громкоговорители и электросирены, а также подключатся к теле- и радиоканалам. Оповещение будет длиться до одной минуты. Об этом сообщает ведомство.

В министерстве отметили, что цель проверок — отработка быстрого доведения до россиян сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе чрезвычайных ситуаций. В ведомстве россиян просят сохранять спокойствие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду, шестого октября, на территории Петербургского метрополитена стартует плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. С 10-35 до 10-37 и с 10-43 до 10-44 часов на станциях пассажиры смогут услышать два сообщения, в которых их предупредят о проверке.