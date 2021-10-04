В метро Петербурга пройдет проверка системы оповещения

В метро Петербурга пройдет проверка системы оповещения
С 10-35 до 10-37 и с 10-43 до 10-44 часов на станциях пассажиры смогут услышать два сообщения, в которых их предупредят о проверке. Фото: Gazeta.SPB

В среду, шестого октября, на территории Петербургского метрополитена стартует плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

С 10-35 до 10-37 и с 10-43 до 10-44 часов на станциях пассажиры смогут услышать два сообщения, в которых их предупредят о проверке. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вестибюль станции метро «Черная речка» открыт. Об этом сообщила пресс-служба петербургского метрополитена. Об этом стало известно в понедельник, 4 октября. В 8:58 вестибюль был открыт для входа и выхода пассажиров. Станция городской подземки работает в обычном режиме. Причины случившегося выясняются. Ранее станцию метро «Черная речка» закрывали на вход и выход. Причину также не называли.

ГУП "Петербургский метрополитен" метро новости СПб Оповещение проверка


 

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