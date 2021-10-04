Дрозденко подписал постановление о выплатах блокадникам

Дрозденко подписал постановление о выплатах блокадникам
Постановление о единовременной выплат блокадникам, которая приурочена к 80-ой годовщине открытия Дороги жизни, подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: kremlin.ru

Постановление о единовременной выплат блокадникам, которая приурочена к 80-ой годовщине открытия Дороги жизни, подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба администрации района.

К 80-й годовщине открытия Дороги жизни было принято выпустить постановление, по котором все блокадники получат единовременные выплаты. Документ подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Всем жителям осажденного Ленинграда, которые находились в нем не менее 4 месяцев, а также не были награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и медалью «За оборону Ленинграда» положены выплаты в размере 50 тысяч рублей, которые будут реализованы до 5 октября.

В середине сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в размере 50 тысяч рублей всем награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге состоялась встреча градоначальника города Александра Беглова и членов правительства Северной столицы, в результате совещания, которое прошло в сентябре, было решено обеспечить выплатой петербуржцев, которые прожили в блокадном Ленинграде менее четырех месяцев.

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